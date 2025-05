Профессия — мародер

В мае 1945 года сдавшийся в плен американцам рейхсмаршал Герман Геринг хвастался тем, что у него лучшая в мире частная коллекция произведений искусства. В этой характеристике все правильно, только не хватает одного слова — «ворованных». Большое количество шедевров было украдено также для коллекции Адольфа Гитлера и планировавшегося Музея фюрера в австрийском городе Линц. На Геринга, Гитлера и других нацистских лидеров трудились многочисленные арт-дилеры.

В особо крупном размере

С 1933 по 1945 год нацистами было присвоено около 650 тыс. произведений искусства — кража такого масштаба не имеет аналогов в истории. В Европе было расхищено, по некоторым оценкам, до 20% всех произведений искусства. Более 30 тыс. произведений искусства до сих пор не найдены.

Существовала даже официальная структура, отвечавшая за расхищения. В 1937 году идеолог Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Альфред Эрнст Розенберг начал работать над проектом Высшей школы НСДАП (Hohe Schule der NSDAP) — элитного нацистского учебного заведения, которое должно было подчиняться ему и включать как минимум 11 институтов в разных частях Германии: Институт биологии и расоведения в Штутгарте, Институт истории индогерманского духа в Мюнхене, Институт исследований Востока в Праге, Институт изучения германизма и галликанизма в Страсбурге и др. Первый и единственный Институт по изучению еврейского вопроса был открыт 26 марта 1941 года во Франкфурте-на-Майне.

После вторжения нацистской Германии во Францию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург в мае 1940 года проект Высшей школы НСДАП пополнился новой структурой. Приказом Адольфа Гитлера от 5 июля 1940 года был создан Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR, ОШР).

Его главными задачами были учет, конфискация и вывоз с оккупированных территорий культурных ценностей. Уже после вторжения фашистской Германии в СССР, в ноябре 1941 года, Альфред Розенберг был назначен рейхсминистром восточных оккупированных территорий.

И если проект Высшей школы НСДАП был практически заброшен, даже не было построено запланированное главное здание, то ОШР в ходе войны разросся и стал сложно устроенной структурой с местными отделениями в Амстердаме, Брюсселе, Париже, Белграде, Риге, Таллине, Дерпте, Минске, Смоленске, Киеве, Харькове, Днепропетровске и Симферополе, зондерштабами и мобильными командами. И хотя Оперативный штаб носил имя Розенберга, фактически его деятельностью руководил человек №2 в Третьем рейхе рейхсминистр авиации Герман Геринг.

Если первоначально планировалось, что одним из главных направлений деятельности ОШР будет вывоз в Германию для дальнейшего изучения или уничтожение еврейских и масонских рукописей и книг, то Геринг сделал упор на конфискации картин, скульптур и других произведений искусства, принадлежащих богатым еврейским семьям и организациям, а также фондам музеев на оккупированных территориях.

Наиболее ценные произведения искусства должны были стать экспонатами Музея фюрера в Линце (проект не был реализован). Кроме того, за счет награбленного пополнялись личные коллекции Гитлера и Геринга.

Искусствовед, спортсмен, нацист

Вильгельм Питер Бруно Лозе родился в 1911 году в маленькой деревушке Дюингдорф неподалеку от города Мелле в земле Нижняя Саксония. Вскоре семья переехала в Берлин, где ее глава устроился перкуссионистом в Берлинскую филармонию и проработал там около 40 лет. У Бруно был старший брат Зигфрид, пропавший в 1942 году без вести на восточном фронте, и сестра Брунгильда. По именам детей можно догадаться, что отец любил музыку Вагнера.

После окончания гимназии в 1930 году Бруно поступил в Университет Фридриха Вильгельма (с 1949-го носит название Берлинский университет им. Гумбольдта), изучал историю искусств, философию, немецкую культуру. В октябре 1933 года Бруно Лозе вступил в СС.

Лозе занимался спортом, сдал экзамен на право работать спортивным тренером, показывал блестящие результаты в пятиборье и метании копья, в 1935 году стал чемпионом Германии по гандболу в составе сборной СС. В том же году он на четыре месяца уехал во Францию — работать над диссертацией и улучшать свой французский.

На следующий год он защитил во Франкфуртском университете им. Иоганна Вольфганга Гете докторскую диссертацию о творчестве Якоба Филиппа Хаккерта, немецкого пейзажиста XVIII века. В списке тех, кого Лозе благодарил за помощь в работе над диссертацией, есть имя Германа Фосса, директора Музея Висбадена. В 1943 году Фосс будет назначен на пост директора Музея фюрера в Линце.

Новоиспеченный доктор искусствоведения открыл салон по продаже картин старинных и современных мастеров — с деньгами и помещением ему помог отец. В 1937 году Лозе вступил в НСДАП.

В марте 1938 года он продал за 1400 марок (что соответствует $560 того времени и примерно $12 600 современных) картину жившего на рубеже XVIII и XIX веков немецкого живописца Фридриха Георга Вейча «Спящий Амур». Покупателем был берлинский дилер Карл Габершток, снабжавший Гитлера и других представителей нацистской элиты произведениями искусства. Несколько месяцев спустя Габершток перепродал «Спящего Амура» Герману Герингу.

В июне Бруно Лозе написал запрос в Министерство пропаганды, интересуясь, может ли купить или обменять какие-то произведения «дегенеративного искусства», исключенные из коллекций государственных музеев.

Желаемого разрешения он не получил. Перепродажа «дегенеративного искусства» была доверена четверым авторизованным арт-дилерам — тому же Карлу Габерштоку, а еще Гильдебранду Гурлитту, Бернхарду Бемеру и Фердинанду Меллеру.

27 августа 1939 года Бруно Лозе записался добровольцем в вермахт. Он участвовал во вторжении в Польшу — сначала как танкист, но потом перевелся на менее опасную должность шофера машины скорой помощи. В Польше он то ли был ранен, то ли серьезно заболел. После долгих скитаний по госпиталям в начале 1941 года он оказался в Париже, был официально приписан к люфтваффе, ведомству Германа Геринга, и начал работать в ОШР.

Человек Геринга в Париже

Во французской столице Бруно Лозе обычно ходил в деловом костюме, униформу он надевал только изредка — по просьбе любовницы Жаклин Серацки. При себе у него всегда был подписанный Герингом приказ, по которому представители всех государственных, партийных и военных структур должны были оказывать Лозе всяческое содействие.

Бруно Лозе принял участие в разборе коллекции Альфонса Канна. Канн, друг детства писателя Марселя Пруста, прототип прустовского Шарля Свана, уехал из Франции в Великобританию в 1938 году, оставив свое собрание живописи в особняке в Сен-Жермен-ан-Ле. Коллекция была захвачена оккупантами, после войны Канну удалось вернуть лишь малую часть похищенного. В 2011 году его наследники после 11-летней тяжбы сумели возвратить из Института искусств Миннеаполиса картину Фернана Леже «Дым над крышами».

Лозе организовал 18 из 20 показов живописи в Национальной галерее Же-де-Пом в Париже, на которых Герман Геринг выбирал понравившиеся ему картины. Таким образом шеф люфтваффе получил более 700 картин. Именно получил, а не купил.

Во-первых, цены на картины были сильно занижены, во-вторых, Геринг не заплатил за них ни пфеннига — счета не были оплачены или картины считались не купленными, а взятыми на время.

Приоритеты в распределении ценностей Геринг расставил следующим образом: на первом месте Гитлер, на втором он сам, на третьем — институты Высшей школы НСДАП, на четвертом — музеи Германии.

Одной из самых ценных художественных коллекций, принадлежащих французским евреям, считалось собрание картин старых мастеров голландской и фламандской школы Адольфа Шлосса. Во время обыска в парижском особняке Шлосса картин не нашли — наследники владельца вывезли их из столицы в коммуну Лаген, на неокупированную территорию Франции. Добраться до коллекции нацисты смогли только в 1943 году. Французским властям удалось договориться о том, чтобы оставить в Лувре 49 из 333 картин, остальное было вывезено в Германию, в том числе 262 картины должны были попасть в коллекцию Гитлера и Музей фюрера. Транспортировкой полотен из Парижа в Мюнхен занимался Бруно Лозе. В Мюнхене коллекция хранилась в резиденции Гитлера Фюрербау («дом фюрера»). В апреле 1945 года Фюрербау был разграблен местными жителями. Впоследствии удалось найти примерно половину картин. В апреле 2019-го наследникам Шлосса была возвращена написанная в 1639 году картина Саломона Конинка «Ученый затачивает свое перо». Работа была конфискована американскими властями, после того как ее попыталась выставить на аукцион жительница Чили. Она утверждала, что ее отец купил картину в 1952 году в Мюнхене за 4500 марок ($1070 по обменному курс того времени, примерно соответствует современным $12,8 тыс.). Продавцом был Вальтер Андреас Хофер, бывший директор художественной коллекции Геринга.

Самоучка

Должность Хофера была предметом зависти Лозе. Обиды добавлял тот факт, что у Хофера не было ни докторской степени, ни членского билета НСДАП. И при этом он был главным агентом Геринга по приобретению произведений искусства.

Вальтер Андреас Хофер родился в 1893 году в Берлине в семье сапожника. До Первой мировой войны он успел поработать в фирме, торгующей кожаными изделиями. После возвращения из армии Хофер устроился на бесплатную стажировку в галерею в Мюнхене, принадлежавшую Курту Вальтеру Бахштицу. Бахштиц был мужем его сестры Элизы Эммы «Лилли» Хофер. Писатель Томас Манн, купивший как-то картину у Бахштица, так описывал его в письме литератору Питеру фон Мендельсону: «Этот элегантный светловолосый еврей лет тридцати пяти с моноклем и толстыми белыми наманикюренными руками, в стеганом халате и лакированных тапочках — прекрасный образец международного культурного капиталиста-спекулянта». Перед свадьбой с Лилли Бахштиц крестился. В 1920-е он открыл несколько художественных салонов — в Гааге, Нью-Йорке и Берлине. С 1922 по 1928 год Хофер работал в салоне в Гааге. В 1930-е он продал десяток картин Адольфу Гитлеру.

В 1938 году Бахштиц переехал вместе с женой в Гаагу. После оккупации Нидерландов он был вынужден продать в Музей Гитлера по сильно заниженной цене два десятка картин и античных ювелирных украшений, в том числе работы голландских живописцев XVII века Фердинанда Бола «Ангел Господень явился перед Гидеоном» и Геррита Беркхейде «Большая рыночная площадь и собор святого Бавона в Харлеме».

Хофер перестал трудиться на зятя в 1930 году и в течение четырех лет работал на коллекционера и торговца произведениями искусства Готтлиба Ребера, после чего стал независимым арт-дилером.

В 1936 году Хофер познакомился с Герингом и стал помогать ему приобретать произведения искусства. В 1937-м он женился на Берте Фритш, сестре секретарши Ребера. Берта Фритш была реставратором и разбиралась в живописи лучше мужа. Правда, она не сумела определить подделку, когда легендарный голландский фальсификатор Хенрикюс Антониус (Хан) ван Мегерен поменял написанную им картину «Христос и грешница», якобы принадлежащую кисти Вермеера, на 150 работ из коллекции Геринга.

Директором художественной коллекции Геринга Хофер был назначен в 1941 году, его жена стала официальным реставратором картин, входящих в коллекцию. Ребер с подачи Хофера начал закупать картины для Геринга в Италии.

Хофер был знаком с бухгалтерской документацией Геринга, которая была разделена на несколько фондов. В одной из бухгалтерских книг содержались записи о состоянии Геринга — зарплата, недвижимость, его личные расходы и траты членов семьи. Отдельно велась бухгалтерия расходов на официальные приемы и деловые мероприятия. Из военного фонда покрывались расходы на персональный поезд Геринга и связанные с исполнением им обязанностей рейхсмаршала. Наконец, отдельный фонд со средним балансом в размере 2 млн рейхсмарок предназначался для пополнения и содержания коллекции произведений искусства. Чтобы понять масштаб этой суммы, напомним: месячная зарплата Гитлера как рейхсканцлера составляла 1500 марок.

Кроме произведений искусства, отобранных у евреев, коллекция Геринга, как и коллекция Музея фюрера, пополнялась также за счет покупок — многие арт-дилеры с большим или меньшим желанием сотрудничали с нацистской верхушкой.

Своего зятя Бахштица Хофер в 1943 году вытащил из голландской тюрьмы, добился для него разрешения не носить на одежде шестиконечную звезду, помог ему оформить развод и переписать галерею в Гааге на Лилли, чтобы она не была конфискована как «неарийская», а также посодействовал с оформлением выездной визы в Швейцарию. Всему этому способствовал Герман Геринг. Бахштиц в знак благодарности подарил Герингу картину голландского живописца XVII века Яна Стена «Самсон и Далила» и два античных ожерелья. После войны проданные в Германию картины и украшения были возвращены в Нидерланды. Картина Яна Стена вернулась Бахштицам, остальное вошло в состав государственной коллекции произведений искусства. В 2009 году правительство Нидерландов передало внукам Курта Бахштица еще одну картину — работу итальянского художника XVIII века Пьетро Капелли «Римское каприччио». Нидерландский комитет по реституции отказал наследникам в возвращении работ, проданных в Музей фюрера, мотивировав это тем, что картины не были проданы под принуждением, так как в момент продажи Бахштицы еще не подвергались преследованиям.

Дилеры Гитлера

Карл Габершток родился в 1878 году в Аугсбурге. Он учился банковскому делу в родном городе, работал в Мюнхене, свой первый магазин открыл в Вюрцбурге. Сначала Габершток торговал фарфором, потом начал продавать картины. В 1907 году он переехал в Берлин, в 1912-м открыл там художественную галерею. Сначала он специализировался на работах немецких художников XIX века, потом стал также заниматься старыми мастерами.

В 1933 году после прихода национал-социалистов к власти Габершток вступил в НСДАП. Он публиковал рекламу в журнале Kunst dem Volke, который издавал личный фотограф Гитлера Генрих Гофман.

В 1936 году Габершток продал первую картину Гитлеру и до конца 1938-го поставил ему еще около 100 работ. Он также стал одним из четырех дилеров, которым было доверена продажа за рубеж произведений «дегенеративного искусства». Он же был главным поставщиком произведений искусства для будущего Музея фюрера и рекомендовал на пост директора институции Ганса Поссе. Поссе скончался в декабре 1942 года от рака полости рта. Новым директором стал искусствовед Герман Фосс, руководитель краеведческого музея в Висбадене (в настоящее время называется Висбаденским музеем). Многих коллег удивило это назначение, так как Фосс был известен отрицательным отношением к национал-социалистам. Тем не менее он весьма активно занялся дальнейшим расширением коллекции будущего Музея фюрера, сотрудничая с Гильдебрандом Гурлиттом и Эрхардом Гепелем (оба выполняли роль агентов по пополнению собрания).

Карл Габершток имел отношение к «арианизации» парижской галереи Жоржа Вильденштейна. Если верить Габерштоку, после оккупации Франции Вильденштейн заключил сделку — пообещал помочь нацистам с поисками главных частных коллекций во Франции в обмен на сохранение его собрания. Галерея была передана в распоряжение работавшего в ней Роже Декуа, а тот пересылал полученную прибыль в Нью-Йорк, куда переехал и где открыл новую галерею Жорж Вильденштейн. Сам он и его наследники впоследствии опровергали эти утверждения и судились с авторами статей и книг, заявлявших о его сотрудничестве с нацистами. Автор книги The Lost Museum: the Nazi Conspiracy to Steal the World’s Greatest Works of Art Гектор Феличиано, с которого Вильденштейны хотели взыскать $1 млн за ущерб, нанесенный их деловой репутации, в 1999 году выиграл суд.

Судьба коллекции Геринга

В 1939 году художественная коллекция Геринга состояла примерно из 200 экспонатов. В 1945-м в ней было более 2 тыс. предметов, в том числе более 1300 картин. Примерно половина ранее принадлежала «врагам рейха». Что-то было конфисковано, что-то приобретено за наличные. При этом во Франции, Бельгии и Нидерландах с продавцами расплачивались оккупационными марками, которые обменивались на местную валюту по принудительному курсу, установленному немецкими властями. В 1945 году коллекция Геринга оценивалась в $200 млн (это примерно соответствует современным $3,5 млрд).

Собрание Геринга размещалось в выставочных залах его поместья Каринхалл. В 1943 году он отдал распоряжение переместить часть коллекции в укрытие в соляной шахте в Альтаусзе (Австрия). Там же хранились награбленные ценности, предназначенные для Музея фюрера.

Американские военнослужащие из Спецподразделения по охране монументов, произведений искусства и архивов (Monuments, Fine Arts, and Archives, MFAA) узнали о тайнике из документов Геринга, переданных им искусствоведом Германом Буньесом, работавшим на рейхсмаршала. Буньес не был интернирован американцами, но когда Трир, в котором он находился, заняли французские оккупационные войска, Буньес вместе с членами семьи совершил самоубийство. Уже в середине мая 1945 года монументалисты (Monuments Men), как называли военнослужащих MFAA, начали извлекать ценности из соляной шахты, стараясь работать максимально быстро, пока территория не перешла под контроль советских войск.

Оставшиеся в Каринхалле произведения искусства в январе 1945 года были переправлены в поместье в Берхтесгадене неподалеку от резиденции Гитлера Бергхоф на специальных поездах и оставлены там на временное хранение в штольне. Часть картин и гобеленов была расхищена в последние дни войны, остальное обнаружили американские военнослужащие.

Около 80% произведений искусства из коллекции Геринга удалось вернуть законным владельцам.

Трое в одной камере

Картину «Дама с горностаем», которая считается принадлежащей кисти Леонардо да Винчи, Каетан Мюльман привез из Польши в Берлин, но по приказу генерал-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка вернул обратно. Тогда Геринг пригрозил Мюльману тюрьмой, и тот второй раз привез картину в Берлин Фото: Музей Чарторыйских Второе, окончательное возвращение «Дамы с горностаем» в Польшу. Апрель 1946 года Фото: Monuments Men Foundation После войны Каетан Мюльман занимался продажей произведений искусства Фото: Австрийская национальная библиотека Американский рядовой Эрнест Гаррисон смотрит на картину Лукаса Кранаха Старшего «Венера и Адонис», попавшую к Герингу из коллекции Жоржа Вильденштейна Фото: Horace Abrahams / Keystone / Getty Images

В конце Второй мировой арт-дилеры, бывшие сообщниками нацистской верхушки в присвоении произведений искусства, были арестованы.

В доме 71 в Альтаусзе содержались под стражей австрийский искусствовед и офицер СС Каетан Мюльман, участвовавший в воровстве произведений искусства в Австрии, Польше и Нидерландах, Бруно Лозе, Карл Габершток, Вальтер Хофер, Герман Фосс, французский торговец живописью Густав Рохлиц, директор Баварских государственных собраний картин Эрнст Бухнер. В какой-то момент Лозе, Хофер и Габершток оказались в одной камере. Всех их допрашивали сотрудники подразделения ALIU (ArtLooting Investigation Unit) Управления стратегических служб (Office of Strategic Services, OSS), предшественника ЦРУ, которое занималось расследованием похищения произведений искусства.

Карл Габершток впоследствии давал показания на Нюрнбергском процессе против Германа Геринга, после чего вышел на свободу. В 1950-х он открыл галерею в Мюнхене, жил в одном доме с Вальтером Хофером. Музею родного города Аугсбурга Габершток преподнес в дар 40 картин. Американский историк Джонатан Петропулос, занимающийся темой похищенного нацистами во время Второй мировой, побывал в этом музее в 2000 году и был поражен тем, что в нем выставлены не только эти картины, но также бюст и портрет самого Габерштока, а один из переулков города носит имя помощника Геринга.

Хофер и Рохлиц уже в 1948 году были на свободе. Вальтер Хофер был заочно приговорен к десяти годам заключения французским судом, но наказания не отбыл. О его послевоенной деятельности известно мало. Американцы подозревали Хофера в том, что он держит крупную сумму денег на открытом на чужое имя счету в швейцарском банке, но доказать им этого не удалось. Жена Хофера Берта после войны продолжала работать реставратором.

Бруно Лозе провел в заключении пять лет, в августе 1950 года предстал перед французским трибуналом, был оправдан и вернулся в Германию.

В процессе денацификации для оценки ответственности были определены пять групп лиц в зависимости от их категории соучастия в преступлениях нацистов: главные виновные; виновные (активисты, милитаристы и извлекатели выгоды); незначительно виновные; попутчики; невиновные. Прокуратура Мюнхена постановила, что, поскольку Лозе не относится к первым двум группам, нет необходимости формально рассматривать его дело в суде. И хотя Лозе не получил лицензию арт-дилера, он продолжал заниматься привычным делом — уже как арт-консультант.

Торговлей произведениями искусства продолжил заниматься после войны и Каетан Мюльман.

Гильдебранд Гурлитт, один из четырех авторизованных дилеров по продаже «дегенеративного искусства», также успешно прошел процесс денацификации, после чего был назначен директором Ассоциации искусств земли Северный Рейн — Вестфалия, организовывал выставки в художественной галерее в Дюссельдорфе. В 1956 году он погиб в автокатастрофе.

Коллекция Гурлитта Рольф Николаус Корнелиус Гурлитт, сын Гильдебранда Гурлитта, унаследовал от отца коллекцию произведений искусства. О ее существовании стало известно случайно. В 2010 году Корнелиуса задержали в поезде Цюрих—Мюнхен на швейцарско-немецкой границе. Немецкая таможенная полиция регулярно проверяет поезда из Цюриха, пытаясь поймать потенциальных уклонистов от уплаты налогов, которые снимают наличные с секретных счетов в швейцарских банках. Гурлитт вез €9 тыс., что не превышало разрешенного лимита, но во время разговора с полицейским он вел себя нервно, и это вызвало подозрения. Началось расследование. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DER SPIEGEL Фото: DER SPIEGEL Выяснилось, что он живет в Мюнхене у сестры, не уведомив об этом городские власти, не зарегистрирован в налоговом ведомстве и не получает пенсию. В квартире сестры был проведен обыск, в результате которого обнаружили 1406 картин и рисунков, их стоимость первоначально оценили в €1 млрд (впоследствии оценка была снижена до десятков миллионов евро). Среди находок были работы Ренуара, Матисса, Отто Дикса. Прокуратура конфисковала коллекцию. Корнелиус Гурлитт судился с ней, требуя вернуть произведения, а после появления статей в прессе — судился со СМИ и снова с прокуратурой, требуя наказать виновного в сливе информации журналистам. Своему адвокату он рассказал еще об одной части отцовской коллекции — примерно 250 картинах Моне, Ренуара, Гогена, Тулуз-Лотрека, Курбе, Сезанна, Мунка, Мане и других художников, которые хранились в доме Гурлитта в Зальцбурге. Несмотря на заявления Корнелиуса Гурлитта, что все работы его отец приобрел законным путем, в коллекции обнаружились произведения искусства, конфискованные у евреев. Несколько картин были возвращены наследникам законных владельцев. Корнелиус Гурлитт скончался в 2014 году, завещав всю коллекцию Музею изящных искусств в Берне, чтобы она не оставалась в Германии, власти которой несправедливо обошлись с ним и его отцом.

Эрнст Бухнер прошел процесс денацификации, был признан попутчиком и в 1953 году смог занять должность, на которой находился во время войны — директора Баварских государственных собраний картин.

Герман Фосс cтал членом комиссии по закупкам Баварских государственных собраний картин. Он публиковал многочисленные статьи в ведущих журналах и считался одним из лучших в мире специалистов по искусству Италии XVII и XVIII веков.