Продажи новых легковых и легких коммерческих авто в России выросли на 10,8%

По итогам апреля продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России выросли на 10,8% в годовом выражении, до 117,2 тыс. единиц. Это следует из отчетности (.pdf) Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За четыре месяца текущего года продажи новых легковых и легких коммерческих авто в России увеличились на 3,4%, до 372,12 тыс. единиц.

Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев заявил, что продажи «демонстрируют оживление». По его словам, такая динамика обусловлена совокупностью факторов, включая сезонное оживление спроса весной, а также эффект отложенного спроса. При этом есть несколько сдерживающих факторов — к ним господин Калицев отнес сохраняющийся уровень цен, ограниченную покупательскую способность части населения, а также осторожность потребителей при принятии решений о крупных покупках.

«Автостат» сообщал, что в марте продажи новых легковых автомобилей в России показали рост на 30,6% год к году, до 104,3 тыс. штук. По оценке экспертов, драйверами продаж стали события на Ближнем Востоке, вызвавшие ослабление курса рубля (традиционного триггера спроса), и ожидание изменений в расчете утилизационного сбора для автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС с 1 апреля.

