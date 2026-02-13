Заниженные и уличенные

Российские власти планируют с 1 апреля лишить физлиц, ввозящих автомобили из стран ЕАЭС, возможности занижения таможенных платежей. Единая формула расчета утильсбора будет распространяться как на физлиц, ввозящих автомобили действительно для личного пользования, так и на посредников юрлиц. Безусловным лидером среди стран, из которых физлица ввозят иномарки в РФ, является Киргизия, из которой в 2025 году поступило 54 тыс. автомобилей. По мнению экспертов, прежде всего новая ограничительная мера властей направлена против импортеров дорогих машин стоимостью от 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Минпромторг предлагает скорректировать механизм расчета утилизационного сбора на автомобили, ввозимые с территории стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), следует из опубликованного проекта постановления правительства. Согласно документу, изменения касаются ввоза новых и подержанных машин частными лицами. Мера, сообщается в тексте, направлена на борьбу с преднамеренным занижением таможенных платежей.

Речь идет о распространении единой формулы расчета утильсбора на физлиц. Ранее такой подход, напоминают в министерстве, уже был применен к автомобилям, ввезенным в ЕАЭС юрлицами.

По данным Минпромторга, при оформлении импортных автомобилей, ввозимых в Россию через страны ЕАЭС, зафиксированы случаи «существенного занижения» таможенной стоимости транспортного средства, а также использования различных схем снижения подлежащих уплате платежей — в частности, при оформлении таких автомобилей через таможенный приходный ордер, а не через таможенную декларацию. «Если с 1 апреля 2024 года новую жесткую формулу по доплате всех недоимок применяли преимущественно к юридическим лицам, которые оформляли машины по ГТД (таможенная декларация с уплатой всех платежей в полном объеме), то теперь возьмутся и за физлиц, которые ввозят машины для личного пользования по ТПО (таможенный приходный ордер)»,— комментирует изменения главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В 2025 году, отмечает он, из стран ЕАЭС физлицами было ввезено более 71 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей (до трех лет). В лидерах Киргизия (54,46 тыс. машин), следом идут Белоруссия (18 тыс.), Казахстан (604) и Армения (259).

Согласно сводному отчету, новая норма может вступить в силу с 1 апреля. Она не повлияет на тех импортеров, которые заведомо заявляют в документах при ввозе корректную таможенную стоимость автомобиля, подчеркивают в Минпромторге. Там также подчеркивают, что предлагаемые корректировки не направлены на повышение коэффициентов и увеличение суммы утильсбора, а представляют собой «элемент последовательной работы по формированию прозрачных условий ввоза, предполагающих корректную уплату всех таможенных и налоговых платежей без использования обходных схем».

По оценке господина Кадакова, лазейкой пользовались как физлица, которые ввозили машины для себя, так и юрлица, которые с помощью таких физлиц ввозили новые машины и выставляли на продажу.

«Даже при уплате утильсбора по коммерческой ставке экономия на таможне получалась солидной»,— отмечает эксперт, уточняя, что такая схема преимущественно касается дорогих автомобилей, стоимостью 5–6 млн руб. и выше. Например, на BMW так можно сэкономить 3 млн руб., а на Bentley — больше десяти, говорит он: «Вот на таких покупателей в первую очередь и направлена эта мера».

Наталия Мирошниченко