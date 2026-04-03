На авторынок пришла весна

Снижение процентных ставок по кредитам, ослабление рубля, реализация отложенного спроса и маркетинговые усилия дилеров подстегнули продажи новых автомобилей в марте. Впервые с начала года объем рынка превысил 100 тыс. машин. Часть продавцов ожидает сохранения текущих объемов и в апреле, а некоторые прогнозируют рост на 5–20%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России в марте выросли год к году на 30,6%, до 104,3 тыс. штук, подсчитал «Автостат» исходя из данных АО ППК и с учетом собственной сегментации. Относительно февраля рынок также показывает рост — на 30,3%, следует из данных агентства.

Спрос, по мнению директора департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николая Иванова, поддержало снижение ключевой ставки, что сделало автокредиты более доступными. При этом депозиты, продолжает топ-менеджер, стали менее привлекательными, и часть потребителей вернулась к крупным покупкам.

Рынок начал быстро оживать со второй недели марта, отмечает гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Драйверами продаж, по его оценке, стали события на Ближнем востоке, вызвавшие ослабление курса рубля (традиционного триггера спроса), и ожидание изменений в расчете утилизационного сбора для автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС с 1 апреля (см. “Ъ” от 13 февраля). В конце марта стало известно, что вступление изменений в силу отложено. Гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов уточняет, что продажи новых машин также подогрели скидки и акции от производителей. «Январь и февраль показали, что под лежачий камень вода не течет и спрос надо стимулировать»,— рассуждает он.

На активность на рынке повлиял и сезонный фактор, согласны опрошенные “Ъ” дилеры.

Январь и февраль традиционно сдерживают рынок, а весной реализуется накопленный спрос. «Ранняя весна активировала продажи чуть ранее, чем ожидалось,— в этом главная неожиданность»,— отмечает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Замначальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин добавляет, что дополнительный фактор роста спроса — конец квартала, когда дилеры по традиции стараются выполнить планы по продажам для получения бонусов от производителей.

Впрочем, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) напоминают, что резкая положительная динамика — в определенной степени эффект низкой базы: следствие антирекорда прошлого года, когда март был «беспрецедентно низким». «Поэтому можно, конечно, порадоваться, но не сильно»,— считают в РОАД.

Лидером авторынка остается Lada. Продажи бренда в марте сократились на 0,1%, до 25,15 тыс. машин. На втором месте — Haval, реализовавшая 14,76 тыс. машин, что на 50,7% выше результатов марта прошлого года. Третье место занимает Tenet (де-факто автомобили Chery) с 10,29 тыс. машин. Следом идут Geely и Belgee (Geely белорусской сборки), реализация которых выросла на 23,6%, до 6,35 тыс. штук, и в 2 раза, до 5,18 тыс. штук соответственно.

Топ моделей по продажам легковых автомобилей в России в первом квартале 2026 года Выйти из полноэкранного режима Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) Lada Granta 24747 –21,8 9,34 Tenet T7 14290 н/д 5,39 Haval Jolion 14249 20,0 5,38 Tenet T4 11171 н/д 4,22 Lada Vesta 10346 –55,7 3,91 Lada Niva Travel 9964 15,2 3,76 Belgee X50 7937 119,7 3,00 Lada Niva Legend 7854 6,7 2,96 Haval M6 6423 5,1 2,42 Geely Monjaro 5807 –6,6 2,19 Открыть в новом окне Источник: «Автостат» и ППК.

По итогам первого квартала, согласно «Автостату», продажи новых легковых машин выросли на 7,3%, до 264,9 тыс. штук. Топ-5 брендов соответствуют мартовскому рейтингу. Резкий рост зафиксирован по маркам Toyota (в 2,1 раза, до 6,91 тыс. машин) и Belgee (в 2 раза, до 12,8 тыс.), а значительное падение — по брендам Changan (на 40,7%, до 7,88 тыс.) и Lada (на 17,4%, до 63,8).

Самой продаваемой в России моделью в марте остается Lada Granta. Следом идут Haval Jolion и Tenet T7. По итогам первого квартала лидер остается неизменным, а Haval Jolion спустился на третье место, уступив Tenet T7.

Опрошенные “Ъ” дилеры перспективы апреля относительно марта оценивают позитивно.

Господин Ольховский прогнозирует рост продаж на 20%, Юрий Чистов — на 5%. «Покупатели опасаются, что "завтра будет дороже": рубль просядет, утильсбор поднимут, еще что-то неприятное произойдет»,— считает господин Чистов. Андрей Терлюкевич полагает, что результаты апреля будут на уровне марта. Господин Иванов ожидает продажи в диапазоне 100–105 тыс. автомобилей. «Существенного роста относительно марта мы не ожидаем, скорее речь идет о стабилизации»,— резюмирует он.

На годовой прогноз, несмотря на удачный март, большинство игроков рынка все еще смотрят сдержанно, прогнозируя его на уровне 2025 года (около 1,3 млн проданных автомобилей).

Наталия Мирошниченко