Аэропорт Шереметьево приостановил работу

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

В Шереметьево предупредили пассажиров о более длительном ожидании при обслуживании рейсов. Ограничения в авиагавани связали с обеспечением безопасности. Также возможны корректировки расписания полетов. Статус рейса следует уточнять через «коммуникационные каналы авиакомпаний», среди которых онлайн-табло, управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот при его наличии.

Шереметьево стал последним аэропортом московского авиаузла, приостановившим работу сегодня утром. Как правило, подобные ограничения вводятся, когда в регионе действует режим беспилотной опасности. С начала дня на подлете к Москве сбили шесть беспилотников.