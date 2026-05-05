Прокуратура требует лишить полномочий спикера новосибирского райсовета

В Новосибирский райсуд поступил иск прокуратуры с требованием прекратить полномочия председателя Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области Сергея Зубкова. Судебное заседание назначено на 5 июня, сообщает пресс-служба суда.

Согласно заявлению истца, в ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что у члена семьи депутата открыты счета в иностранных банках, что является нарушением антикоррупционного запрета. В связи с этим прокуратурой было вынесено представление в Совет депутатов об устранении нарушения. Однако представительным органом было принято решение о его отклонении.

Сергей Зубков избирался депутатом в 2015, 2020 и 2025 годах. В октябре 2021 года он стал спикером Совета депутатов Новосибирского района, в 2025 году был переизбран на этот пост.

