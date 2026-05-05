Высший бал

Самые интересные образы Met Gala 2026

В Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Музея Метрополитен, более известный как Met Gala. В этом году темой вечера стало «Искусство костюма», что многие гости восприняли буквально — и попытались повторить своими образами произведения искусства разных эпох. Например, Грейси Абрамс повторила «Золотую Адель» Густава Климта, Мадонна воспроизвела «Искушение святого Антония» Леоноры Каррингтон, а Кайли Дженнер представила себя Венерой Милосской.

Энн Хэтэуэй в кастомном Michael Kors

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Эмили Блант в Ashi Studio

Фото: Michael Buckner / Penske Media / Getty Images

Стэнли Туччи в Etro

Фото: Arturo Holmes / MG26 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Сабрина Карпентер в кастомном Dior Джонатана Андерсона

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Марго Робби в Chanel

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Рами Малек в Saint Laurent

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Ким Кардашьян в образе, созданным британским художником Алленом Джонсом

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Джулианна Мур в Bottega Veneta

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Мадонна в Saint Laurent

Фото: Dia Dipasupil / MG26 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Кайли Дженнер в Schiaparelli

Фото: Kevin Mazur / MG26 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Колман Доминго в Valentino

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Хейли Бибер в Saint Laurent

Фото: Julian Hamilton / Getty Images

Аманда Сайфред в Prada и украшениях Tiffany &amp; Co.

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Стиви Никс в Zara Джона Гальяно

Фото: John Shearer / WireImage

Кэти Перри в Stella McCartney

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Одесса Эзайон в Valentino

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Финн Вулфхард в Thom Browne

Фото: Matt Crossick / PA Images / Getty Images

Хантер Шафер в Prada

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Рианна в Maison Margiela

Фото: Taylor Hill / Getty Images

A$AP Rocky в Chanel

Фото: Michael Buckner / Penske Media / Getty Images

Дуэйн Джонсон в Thom Browne

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Илья Петрук

