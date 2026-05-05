Высший бал

В Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Музея Метрополитен, более известный как Met Gala. В этом году темой вечера стало «Искусство костюма», что многие гости восприняли буквально — и попытались повторить своими образами произведения искусства разных эпох. Например, Грейси Абрамс повторила «Золотую Адель» Густава Климта, Мадонна воспроизвела «Искушение святого Антония» Леоноры Каррингтон, а Кайли Дженнер представила себя Венерой Милосской.

Энн Хэтэуэй в кастомном Michael Kors Фото: Taylor Hill / Getty Images Эмили Блант в Ashi Studio Фото: Michael Buckner / Penske Media / Getty Images Стэнли Туччи в Etro Фото: Arturo Holmes / MG26 / Getty Images for The Met Museum / Vogue Сабрина Карпентер в кастомном Dior Джонатана Андерсона Фото: Taylor Hill / Getty Images Марго Робби в Chanel Фото: Taylor Hill / Getty Images Рами Малек в Saint Laurent Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images Ким Кардашьян в образе, созданным британским художником Алленом Джонсом Фото: Taylor Hill / Getty Images Джулианна Мур в Bottega Veneta Фото: Mike Coppola / Getty Images Мадонна в Saint Laurent Фото: Dia Dipasupil / MG26 / Getty Images for The Met Museum / Vogue Кайли Дженнер в Schiaparelli Фото: Kevin Mazur / MG26 / Getty Images for The Met Museum / Vogue Колман Доминго в Valentino Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images Хейли Бибер в Saint Laurent Фото: Julian Hamilton / Getty Images Аманда Сайфред в Prada и украшениях Tiffany & Co. Фото: Jamie McCarthy / Getty Images Стиви Никс в Zara Джона Гальяно Фото: John Shearer / WireImage Кэти Перри в Stella McCartney Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images Одесса Эзайон в Valentino Фото: Taylor Hill / Getty Images Финн Вулфхард в Thom Browne Фото: Matt Crossick / PA Images / Getty Images Хантер Шафер в Prada Фото: Mike Coppola / Getty Images Рианна в Maison Margiela Фото: Taylor Hill / Getty Images A$AP Rocky в Chanel Фото: Michael Buckner / Penske Media / Getty Images Дуэйн Джонсон в Thom Browne Фото: Taylor Hill / Getty Images

Илья Петрук