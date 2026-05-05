Высший бал

Самые интересные образы Met Gala 2026
В Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Музея Метрополитен, более известный как Met Gala. В этом году темой вечера стало «Искусство костюма», что многие гости восприняли буквально — и попытались повторить своими образами произведения искусства разных эпох. Например, Грейси Абрамс повторила «Золотую Адель» Густава Климта, Мадонна воспроизвела «Искушение святого Антония» Леоноры Каррингтон, а Кайли Дженнер представила себя Венерой Милосской.
