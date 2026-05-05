Зарубежные СМИ: Каковы шансы республиканцев на выборах в Конгресс?

Белый дом готовит республиканцев к возможному поражению на выборах. Для представителей администрации проводят закрытые брифинги, пишет The Washington Post. На них чиновникам объясняют, как себя вести, если демократы получат контроль над Конгрессом по итогам выборов в ноябре. Вероятность этого, согласно данным соцопросов, растет с каждым месяцем. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. На них обновят все 435 мест Палаты представителей на два года и примерно треть — в Сенате на шесть лет. Именно эта кампания определит, какая партия будет контролировать Конгресс и сможет либо поддерживать президента, либо, наоборот, мешать ему проводить свою политику.

По данным The Washington Post, администрация Белого дома начала готовить своих сотрудников к сценарию, при котором демократы получат контроль над Конгрессом. Для этого юристы и советники проводят закрытые 30-минутные брифинги. На этих встречах с презентациями в PowerPoint объясняют, как работать в условиях усиленного давления со стороны законодателей.

Чиновников, в частности, учат осторожнее вести переписку, правильно реагировать на запросы и быть готовыми к расследованиям. Такие консультации идут уже давно, но в последнее время активизировались, так как внутри администрации растет ощущение неминуемого поражения республиканцев.

Как объясняет The New Republic, команда Дональда Трампа ожидает победы демократов из-за падения рейтингов президента. За 15 месяцев с момента его возвращения в Белый дом он втянул США в войну с Ираном, спровоцировав глобальный энергетический кризис, который привел к росту стоимости жизни практически повсюду. Также Америка вторглась в Венесуэлу, похитив Николаса Мадуро. В самих Соединенных Штатах были уволены тысячи сотрудников федерального правительства и парализована работа некоторых учреждений. Кроме того, 47-й президент использовал свой пост для преследования политических оппонентов.

По результатам нового опроса, который ABC News, The Washington Post и Ipsos провели в конце апреля, 62% американцев не одобряют действия президента, что на 2 п. п. больше, чем в феврале. Это близко к антирекорду.

При этом накануне разгорелся внутренний конфликт и между демократами в Палате представителей, пишет Axios. Комитет по проведению избирательных кампаний Демпартии поддержал сразу нескольких кандидатов, которые все еще участвуют в конкурентных праймериз. Из-за этого снова всплыл старый спор: действует ли партийная верхушка честно или пытается продвигать более «удобные» фигуры. В самом демократическом комитете отметили, что давно не вмешиваются в конкурентные праймериз. А главная цель — выиграть выборы и вернуть контроль над Палатой представителей.

При этом The Wall Street Journal добавляет, что демократы могут растерять свое преимущество перед выборами. Они не до конца решили внутренние споры после прошлых поражений, у них нет единой стратегии, зато существует раскол между умеренными и более левыми крыльями партии.