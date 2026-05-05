Минцифры работает со спецслужбами над оперативным открытием «белого списка» сайтов в Москве

Минцифры согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия «белого списка» сайтов, которые будут доступны на время ограничений мобильного интернета в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Об открытии такого доступа сообщим сразу после получения необходимых разрешений»,— уточнили в министерстве (цитата по «Интерфаксу»).

«Большая четверка» мобильных операторов (МТС, «МегаФон», «Билайн», Т2) предупреждала, что в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и доставка SMS. Из-за этого в Москве сегодня возникли проблемы с вызовом такси. Пользователи жалуются, что не работают даже сервисы из «белого списка». По словам экспертов, опрошенных «Ъ FM», ситуация сильно ударит по столичному бизнесу. В Кремле говорили, что большинство россиян с пониманием относятся к ограничениям.