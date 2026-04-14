Песков: большинство россиян с пониманием относятся к ограничениям интернета

Когда в России исчезнет необходимость ограничивать мобильную связь по соображениям безопасности, стабильная работа интернета будет полностью восстановлена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«После того как необходимость принятия этой меры исчезнет ... работа будет полностью восстановлена и нормализована», — сказал господин Песков на брифинге.

Он выразил уверенность в том, что ограничения связи не являются «путем в прошлое». Также Дмитрий Песков убежден, что «большинство наших сограждан понимает целесообразность и необходимость этих мер».

В начале месяца пресс-секретарь отмечал, что в Кремле тоже заметили сбои в работе связи. Он подчеркивал, что «соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета».