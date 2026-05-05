«Яндекс» заявил о сложностях с заказом такси в Москве из-за ограничений связи

Сервис «Яндекс Go» предупредил, что в Москве «есть проблемы со стабильной связью». Из-за этого возможны трудности с заказом такси.

«Сервис может работать некорректно. Не все водители могут выйти на линию и принять заказ»,— указано в уведомлении в приложении «Яндекс Go».

«Большая четверка» мобильных операторов (МТС, «МегаФон», «Билайн», Т2) предупреждала, что в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и доставка SMS. Москвичам рекомендовали использовать Wi-Fi. В Кремле утверждают, что большинство россиян с пониманием относятся к ограничениям интернета.