Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Новгородской областью

В ночь на 5 мая силы противовоздушной обороны и истребительная авиация перехватили и уничтожили над территорией Новгородской области четыре вражеских БПЛА. Губернатор Александр Дронов поблагодарил военных за работу и призвал жителей не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

О подозрительных объектах необходимо немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб 112

«Спасибо нашим военным за работу! Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку»,— написал господин Дронов в своем Telegram канале. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Глава региона напомнил, что при обнаружении обломков беспилотных аппаратов категорически нельзя к ним приближаться и прикасаться — это может быть опасно для жизни. О находках необходимо немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что массированной атаке дронов подверглась Ленинградская область, где за ночь сбили 29 БПЛА.

