Ночью над Ленобластью было сбито 29 дронов

По последним данным губернатора Александра Дрозденко, за ночь 5 мая над Ленинградской областью сбито 29 беспилотников. Основной целью атаки был нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришах. В промзоне ночью вспыхнул пожар. Сейчас он локализован, жертв нет. На месте работают специалисты МЧС и «Леноблпожспас».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Основной целью атаки был нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришах

Глава региона сообщил, что к утру завершаются работы по тушению возгорания. «Жертв вследствие атаки нет»,— подчеркнул господин Дрозденко. Ранее сообщалось о 18 сбитых БПЛА, однако после обхода территории и уточнения данных их число возросло до 29.

Аэропорт Пулково минувшей ночью вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время работа авиагавани восстанавливается.

Кирилл Конторщиков