В Казахстане оценили ситуацию с экспортом нефти после прекращения поставок в ФРГ

Приостановка поставок нефти по трубопроводу «Дружба» не повлияет на стоимость топлива в Казахстане, заявил вице-министр энергетики республики Сунгат Есимханов. Россия приостановила транзит казахстанской нефти в ФРГ по «Дружбе» с 1 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов

Фото: Правительство Республики Казахстан Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов

Фото: Правительство Республики Казахстан

«По транспортировке по "Дружбе" такой большой зависимости у нас нет. Основной транспорт у нас идет через КТК. Насколько я знаю, проблем по экспорту нефти пока нет»,— сказал господин Есимханов на брифинге (цитата по Zakon). Власти Казахстана разрабатывают альтернативные маршруты поставок, добавил вице-министр.

Вице-премьер России Александр Новак объяснял решение приостановить транзит казахстанской нефти в ФРГ по «Дружбе» «текущими техническими возможностями». Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов говорил, что поставки топлива возобновятся после устранения технических неполадок.

Казахстан поставляет нефть в Германию с 2023 года. В 2025 году объем поставок в ФРГ (на НПЗ Шведта) составил 2,1 млн т. В первом квартале 2026 года республика удвоила поставки нефти в Германию — до 730 тыс. т.