Форвард «Вегаса» Барбашев забил победный гол в матче второго раунда play-off НХЛ

«Вегас Голден Найтс» на своем льду победил «Анахайм Дакс» в первом матче второго раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

Иван Барбашев (49)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters Иван Барбашев (49)

В составе «Вегаса» голы забили Бретт Хауден, Иван Барбашев, которому ассистировал Павел Дорофеев, а также Митч Марнер, поразивший пустые ворота. У «Анахайма» отличился Микаэль Гранлунд.

В стартовом раунде Кубка Стэнли «Вегас» оказался сильнее «Юта Маммот» (4:2 в серии). «Анахайм» с тем же счетом победил финалиста двух предыдущих play-off «Эдмонтон Ойлерс». Второй матч серии между «Голден Найтс» и «Дакс» пройдет в ночь на 7 мая.

В другом матче дня «Каролина Харрикейнс» дома обыграл «Филадельфия Флайерс» в овертайме — 3:2. На 5-й минуте встречи гости повели со счетом 2:0: сначала численное преимущество реализовал Джейми Дрисдейл, через 39 секунд в равных составах отличился Шон Кутюрье. На 11-й минуте «Каролина» сократила отставание благодаря заброшенной в большинстве шайбе Николая Элерса. В третьем периоде счет сравнял Сет Джарвис. Автором победной шайбы в овертайме стал Тейлор Холл.

«Каролина» увеличила отрыв в серии до четырех побед — 2:0. Третья встреча состоится в ночь на 8 мая на площадке «Филадельфии».

Таисия Орлова