В Ярославле до сентября закрыли проезд у стадиона «Спартаковец»

В Ярославле перекрыто движение транспорта на участке улицы Подзеленье из-за ремонта стадиона «Спартаковец». Соответствующий приказ подписал замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Движение закрыто от улицы Почтовой до Которосльной набережной, между стадионом и церковью Спаса на Городу с 7:00 5 мая до 24:00 1 сентября. Заместителю начальника управления дорожного хозяйства поручено обеспечить выполнение мероприятий по реализации схемы дорожного движения.

Благоустройство стадиона стартовало в 2025 года. Объем инвестиций — 300 млн руб., инвестор — Сбербанк. Проект благоустройства предполагает появление двух спортивных полей с беговыми дорожками по периметру, сцены и трибун с защитным навесом, игрового комплекса со скалодромом, а также батутами и горками. Для спортсменов оборудуют площадку для воркаута.

Алла Чижова