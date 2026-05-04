Два человека погибли и девять ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

В Белгородской области за минувшие сутки атакам ВСУ подверглись семь муниципалитетов. По ним выпустили не менее восьми дронов. В результате два мирных жителя погибли и девять пострадали. Разрушения получили 20 жилых помещений и 28 транспортных средств, а также пять коммерческих объектов, один соцобъект, инфраструктурный объект связи и оборудование предприятия. Это следует из сводки в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал автомобиль — погибли двое мужчин и пострадала женщина. Пациентке оказали помощь в горбольнице №2, после чего ее отпустили на амбулаторное лечение. Машина повреждена. В том же медучреждении оказали помощь трем женщинам, которые были ранены при атаке БПЛА в поселке Дубовое 2 мая. За сутки в округе из-за ударов ВСУ были повреждены два частных дома и семь транспортных средств.

В Губкине от атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали четыре человека. 17-летняя девушка в тяжелом состоянии продолжит лечение в детской областной больнице. 20-летнего парня и еще двоих мужчин осмотрели в Губкинской центральной райбольнице, после чего их отпустили домой. На месте удара повреждены коммерческий объект и восемь автомобилей — один из них сгорел.

В Шебекине при атаке беспилотника на многоквартирный дом были ранены две мирные жительницы. Им оказали помощь в горбольнице №2 облцентра. Лечение продолжат амбулаторно. За сутки в округе были повреждены два многоквартирных дома и пять частных, а также четыре автомобиля и оборудование предприятия.

В Грайвороне от удара дрона по машине пострадала женщина. Она находится в стационаре горбольницы №2 Белгорода. В целом в округе получили повреждения десять частных домов и восемь автомобилей, а также три коммерческих объекта.

Сутками ранее в результате атак со стороны Украины в Белгородской области пострадали три мирных жителя.

Алина Морозова