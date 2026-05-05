Шесть человек пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

В результате ударов беспилотников ВСУ по пяти муниципалитетам Белгородской области ранения получили шесть мирных жителей. Об этом накануне вечером сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На участке автодороги Шебекино — Белгород беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, шеи и спины был доставлен в горбольницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

В Шебекинском округе в селе Белянка в результате удара дрона по территории предприятия пострадал мужчина. В Шебекинской центральной райбольнице (ЦРБ) у него диагностировали осколочное ранение ноги. После оказания помощи пациент отказался от госпитализации, лечение продолжит амбулаторно.

В городе Грайворон Грайворонского округа от удара FPV-дрона ранен мирный житель. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. В Грайворонской ЦРБ у него диагностировали осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения пациента перевели в горбольницу №2 Белгорода.

Повреждения инфраструктуры были установлены в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском, Краснояружском и Волоконовском округах.

Алина Морозова