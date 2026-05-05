Премьер Финляндии назвал случайным попадание украинских БПЛА в воздушное пространство страны

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не считает попадание украинских БПЛА в страну целенаправленной атакой. Он заверил, что дроны нарушили воздушное пространство Финляндии случайно.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Господин Орпо обсудил эту тему на вчерашней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Финский премьер призвал украинские власти обозначить недопустимость нарушения воздушного пространства других стран. «Повторяю финнам, никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые случайно залетели на территорию Финляндии»,— указал Петтери Орпо (цитата по Ilta-Sanomat).

3 мая в Финляндии обнаружили два беспилотника, которые нарушили воздушное пространство страны. По запросу ВВС региональная служба управления воздушным движением ограничивала полеты над близлежащим районом. Премьер Финляндии убежден, что после встречи с господином Зеленским украинская сторона будет проявлять большую осторожность.