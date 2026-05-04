Премьер Финляндии обсудил с Зеленским залетающие в страну дроны

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос о дронах, периодически залетающих на территорию республики. Он заявил о неприемлемости подобных происшествий.

«Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость ее самообороны. Тем не менее, нарушение воздушного пространства Финляндии и попадание дронов на нашу территорию являются неприемлемыми»,— сообщил господин Орпо в интервью Yle.

Премьер выразил уверенность, что после этой встречи украинская сторона будет проявлять большую осторожность. Он сказал, что стопроцентной защиты от дронов не существует, но уверил, что Финляндия может отслеживать иностранные БПЛА и готова защищать свое воздушное пространство.

Встреча премьера Финляндии и господина Зеленского состоялась в Ереване, где проходит саммит Европейского политического сообщества. По итогам переговоров президент Украины сообщил, что предложил Финляндии подписать Drone Deal — специальное соглашение, предусматривающее совместное развитие и производство беспилотных технологий, а также обмен боевым опытом.

Вчера рано утром в Финляндии зафиксировали два беспилотника, которые нарушили воздушное пространство страны. По запросу ВВС региональная служба управления воздушным движением ввела временную зону ограничения полетов над близлежащим районом примерно с 2:00 до 8:00 утра воскресенья.