Экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области получил новое назначение

Новым руководителем инспекции гостехнадзора Новосибирской области назначен Андрей Шинделов. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Шинделов

В 2024—2026 годах господин Шинделов занимал пост вице-премьера — министра сельского хозяйства Новосибирской области. В апреле этого года он был отправлен в отставку после вспышки заболевания скота бешенством и пастереллезом.

Инспекция гостехнадзора занимается региональным государственным контролем в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, а также аттракционов.

Валерий Лавский