Экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области получил новое назначение
Новым руководителем инспекции гостехнадзора Новосибирской области назначен Андрей Шинделов. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
В 2024—2026 годах господин Шинделов занимал пост вице-премьера — министра сельского хозяйства Новосибирской области. В апреле этого года он был отправлен в отставку после вспышки заболевания скота бешенством и пастереллезом.
Инспекция гостехнадзора занимается региональным государственным контролем в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, а также аттракционов.