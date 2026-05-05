Стал известен график полумарафонов в Ярославле

В Ярославле в этом сезоне пройдут пять забегов и полумарафонов. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Александр Легус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

23 мая в Ярославле пройдет всероссийский полумарафон «Забег РФ». Он пройдет по всей России в один день. Участники выберут между дистанциями в 1, 5, 10 и 21 км. Ожидается до 3,5 тыс. участников.

30 мая в День города состоится всероссийский легкоатлетический забег «Зеленый марафон». Он уникален тем, что вырученные средства пойдут на поддержку детей с особенностями развития, детей-сирот и детей из приграничных регионов. Участникам будут доступны дистанции 1, 4, 10 км, а также детский забег на 420 м. Ориентировочное количество участников — до 1,5 тыс.

Ночной забег пройдет 18 июля. Трасса пройдет по исторической части города, доступны дистанции 5 и 10 км, а также детский забег на 500 м. На забеге ждут до 2,5 тыс. человек.

25 июля во второй раз в городе пройдет массовое мероприятие «Забег». Дистанции — 5, 10 и 21 км. Участие бесплатно для жителей города.

Завершит беговой сезон в городе полумарафон «Золотое кольцо», который состоится 13 сентября и будет объединен с чемпионатом России по полумарафону. Событие будет представлено классическим полумарафоном — 21 км. Также доступны дистанции 3, 5 и 10 км, детские забеги (300 и 600 м) и эстафета.

Алла Чижова