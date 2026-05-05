Президент Колумбии заявил о 7 тыс. воюющих на Украине гражданах страны

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что 7 тыс. человек, прошедших военную подготовку, участвуют в военном конфликте на Украине.

Фото: Nacho Doce / Reuters Президент Колумбии Густаво Петро

«Семь тысяч мужчин… сражаются в чужой войне и умирают без причины»,— написал господин Петро в соцсети X. Он заявил, что Колумбия не хочет предоставлять наемников для военного конфликта, а также напомнил, что это запрещено законом.

В феврале The Economist сообщил, что число колумбийцев, участвующих в иностранных вооруженных конфликтах, достигло рекордного уровня. По данным издания, наемников привлекают высокие зарплаты и возможность трудоустройства. Вербовка, как писал The Economist, в основном происходит через социальные сети.

В связи с увеличивающимся числом наемников в стране в декабре 2025 года палата представителей Конгресса Колумбии утвердила законопроект о присоединении страны к Конвенции ООН по борьбе с вербовкой и наемничеством.