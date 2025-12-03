Колумбия приняла проект о присоединении к Конвенции ООН по борьбе с наемничеством

Палата представителей конгресса Колумбии утвердила законопроект о присоединении страны к Конвенции ООН по борьбе с вербовкой и наемничеством. Это следует из трансляции заседания, которая велась на YouTube. Решение было принято на фоне массовой вербовки колумбийцев в ВСУ.

За принятие законопроекта проголосовали 94 человека, против — 17 человек. Инициатива о присоединении страны к конвенции была одобрена верхней палатой конгресса еще в марте. Утвержденный обеими палатами конгресса законопроект будет передан на подписание президенту Колумбии и пройдет проверку в Конституционном суде, если будет необходимость.

Законопроект попал в программу заседания Палаты представителей в октябре, но его рассмотрение неоднократно откладывалось и переносилось. Президент Колумбии Густаво Петро сообщал в августе, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении страны к конвенции в срочном порядке.

По данным колумбийских парламентариев, более 500 колумбийцев были завербованы в Вооруженные силы Украины, а около 300 человек из них погибли. По словам депутата, граждане Колумбии едут на поле боя за обещание получить €5 тыс.