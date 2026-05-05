Петербургский аэропорт Пулково приостановил работу

Росавиация сообщила, что в петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на прием и отправку самолетов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбиты три беспилотника. По его словам, «боевая работа» продолжается.

Всего работу приостановили 19 аэропортов России. В их числе аэропорты Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Ижевска, Ульяновска, Челябинска, Перми, Оренбурга, Орска, Уфы, Чебоксар, Пскова, Череповца, Ярославля, Волгограда и Тамбова.

В некоторых регионах России объявлена беспилотная и ракетная опасность. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучали сирены.