Над Ленинградской областью сбиты три беспилотника

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом три беспилотника. Он уточнил, что «боевая работа продолжается».

В 1:25 мск господин Дрозденко написал, что в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. По его словам, в регионе «возможно понижение скорости мобильного интернета».

В некоторых других регионах России действует беспилотная опасность, а также объявлена ракетная опасность. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучали сирены. 18 аэропортов приостановили работу.

