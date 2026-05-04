Ярославский аэропорт закрыт для полетов

Аэропорт Ярославля (Туношна) временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в Max.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сообщение о закрытии воздушной гавани появилось в 20:23. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В последний раз ярославский аэропорт закрывали 2 и 3 мая, тогда несколько рейсов были отменены. Ближайший рейс 4 мая ожидается в 22:40 из Казани.

