Зеленский назвал несерьезным предложение перемирия на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с председателем Европейского совета Антонио Коштой в Ереване заявил, что он не рассматривает однодневное перемирие с Россией на 9 мая, передает Reuters.

Владимир Зеленский назвал решение ввести однодневное перемирие несерьезным. Он также отметил, что украинская сторона не получала официального предложения от России.

О намерении России ввести перемирие на время празднования Дня Победы сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, такое предложение выдвинул президент России Владимир Путин во время разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля. США эту инициативу поддержали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что конкретных сроков перемирия пока нет.