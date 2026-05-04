Ярославской области списали 5 млрд долгов по бюджетным кредитам

Ярославская область вошла в перечень регионов, которым частично списана задолженность по федеральным кредитам. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор уточнил, что долговая нагрузка региона снизилась почти на 5 млрд руб.

«Сокращение задолженности по бюджетным кредитам — ощутимая поддержка для региона. Это уже второе списание за последние два года. В 2025-м нам зачли 593,6 млн руб. Также мы проводим политику финансового оздоровления и жесткой бюджетной дисциплины. Сэкономленные деньги направляем на конкретные нужды и приоритетные задачи»,— прокомментировал Михаил Евраев.

Правительство России учло при принятии решения работу в регионе по модернизации ЖКХ, обновлению общественного транспорта, докапитализации фондов развития промышленности и меры социальной поддержки участников СВО, добавил губернатор.

Область освобождена от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года. Таким образом, в регионе сохранится более 23 млрд руб. для развития социально значимых сфер. В частности, 11 млрд руб. направят на сферу ЖКХ. Деньги также пойдут на расселение аварийного жилья и поддержку участников СВО.