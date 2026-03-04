До 4 млрд рублей подорожало строительство орловского «Титаника»

Стоимость строительства многопрофильного медцентра Орловской областной больницы выросла до 4,024 млрд руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве региона. В конце 2022 года московское ООО «Стрела» получило контракт на эти работы за 2,99 млрд руб.

Фото: Правительство Орловской области

Фото: Правительство Орловской области

По условиям соглашения, строительство нужно было завершить до конца 2024 года. Однако, как уточнили в облправительстве, подрядчик не исполнил взятые на себя обязательства. По данным на 9 февраля, строительная готовность объекта составляла 84%. В связи с этим власти ведут претензионную работу, а действие контракта продлено «до полного исполнения обязательств сторонами».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в начале недели Совкомбанк сообщил о намерении подать к «Стреле» банкротный иск. В начале февраля аналогичное уведомление опубликовало петербургское АО ТД «Электротехмонтаж». Однако в картотеке арбитражных дел соответствующих заявлений пока нет.

В июле 2025 года столичное ООО «УПТК-37» Дмитрия Акимова и Веры Прудниковой обратилось в Арбитражный суд Московской области с требованием признать «Стрелу» несостоятельной. Заявление возвратили, однако в августе арбитраж принял к производству иск московского ООО «Промасфальт» Василия Кирносова о вступлении в банкротное дело. Как сообщал «Ъ-Черноземье», оно будет рассмотрено с участием прокурора. Ближайшее заседание назначено на 21 апреля.

Медцентр прозвали «Титаником» в связи с тем, что его строительство началось еще 20 лет назад. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, о которой стало известно 16 февраля, орловский губернатор Андрей Клычков заявил о планах завершить работы до конца 2026-го.

Осенью 2024 года Орловский областной суд утвердил приговор по делу о хищении 229 млн руб., выделенных на возведение «Титаника». Экс-руководитель ликвидированного ЗАО «Союзинформ» (занималось строительством медцентра в 2012–2014 годах) Максим Селиванов и его заместитель Евгений Морозков были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил их к пяти с половиной и четырем с половиной годам лишения свободы соответственно.

Алина Морозова