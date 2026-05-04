Фицо: Словакия не будет поддерживать военные кредиты для Украины

Словакия не будет поддерживать какие-либо военные кредиты для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества в Ереване.

Фото: Yves Herman / Reuters

Господин Фицо также сказал, что Братислава не будет бесплатно предоставлять Киеву оружие. «Если кто-то хочет что-то купить, пусть у нас купит»,— заявил словацкий премьер-министр (цитата по «РИА Новости»). Он также отметил, что не видит пока причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину.

По словам господина Фицо, из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины Словакия лишилась значительного дохода от его отправки в Западную Европу. Раньше она получала на этом до €500 млн в год, подчеркнул словацкий премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в соцсети X, что провел с Робертом Фицо встречу в Ереване. По словам украинского руководителя, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и возможность организации в ближайшем будущем встреч в форме межправительственной комиссии.

В конце апреля Евросоюз одобрил предоставление Украине кредита в размере €90 млрд под гарантии европейского бюджета. Из них €60 млрд направят на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета. Первый транш должен поступить в мае. Средства рассчитаны на 2026–2027 годы.