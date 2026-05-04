В Туапсе собрали 17 тыс. кубометров мазута после пожаров на НПЗ

Специалисты собрали и вывезли из Туапсе 17 тыс. куб. м мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Утечка нефтепродуктов произошла из-за пожаров после нескольких ударов беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу в Туапсе.

Мазут собирают более 700 специалистов МЧС России, «Кубань-СПАС», сотрудников администраций и предприятий муниципалитетов с применением 65 единиц техники. «В самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, продолжают убирать общественные пространства — вывозят мусор с улиц, дворов, парков, спортплощадок»,— указано в сообщении кубанского оперштаба в Telegram-канале.

Волонтеры помогают пострадавшим от выброса мазута животным, передает корреспондент «Ъ». «Сначала масло, чтобы мазут оттереть, потом Fairy смываем»,— рассказал один из волонтеров.

С начала апреля вооруженные силы Украины атаковали морской терминал и НПЗ в Туапсе четыре раза. Последний пожар на терминале произошел в ночь на 1 мая, его потушили на следующий день. Глава Туапсе Сергей Бойко обещал завершить очистку пляжей от мазута к 1 июня.

