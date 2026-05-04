Бывшему помощнику Жириновского запросили восемь лет за мошенничество
Гособвинение попросило приговорить к восьми годам колонии общего режима одного из бывших руководителей ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Абельцева. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Господина Абельцева также просят оштрафовать на 1 млн руб., сообщил ТАСС.
Прения прошли в Тверском районном суде Москвы в закрытом режиме. По словам прокурора, подсудимый «вину фактически не признал». В январе 2025 года сообщалось, что депутат признал вину по делу и возместил ущерб пострадавшему.
Согласно фабуле дела, депутат убедил пенсионера Сергея Алюшникова, что якобы имеет связи с высокопоставленными чиновниками и может помочь с устройством на должность помощника депутата. За это он попросил 10 млн руб. 18 июля 2024 года, после двух оперативных экспериментов ФСБ, фигуранта арестовали.
Сергей Абельцев входил в четыре созыва Госдумы с 1993 года. В 2011 году он перестал быть депутатом, однако остался работать в ЛДПР помощником Владимира Жириновского. С апреля 2022-го по ноябрь 2023 года Абельцев работал и. о. помощника первого замглавы фракции ЛДПР в Госдуме.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Сергею Абельцеву устроили кукольный спектакль».