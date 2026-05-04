МОК приостановил деятельность комиссии по киберспорту

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует приостановить деятельность комиссии по киберспорту, сообщает японское издание Livedoor News, ссылаясь на неназванных представителей организации. По информации источника, при президенте Кирсти Ковентри вероятность отката инициатив, связанных с развитием этого направления, значительно возросла.

В материале говорится, что в МОК «сильны разногласия» по поводу целесообразности признания киберспорта полноценной спортивной дисциплиной. Руководство организации намерено сосредоточиться на традиционных видах.

Комиссия по киберспорту была учреждена МОК в 2023 году. До этого организация успела провести «киберспортивную неделю».

На 142-й сессии МОК летом 2024 года было принято решение о создании Олимпийских киберспортивных игр. Их планировалось проводить в нечетные годы. Местом первой такой Олимпиады была названа столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Изначально она должна была состояться в 2025 году, затем была сдвинута на 2027 год. В октябре 2025 года МОК и Олимпийский и Паралимпийский комитет Саудовской Аравии (SOPC) прекратили сотрудничество в этой сфере.

Арнольд Кабанов