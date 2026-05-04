Курский депутат Абхай Сингх выдвинулся на праймериз ЕР по выборам в Госдуму

Депутат городского собрания Курска Абхай Кумар Сингх подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Государственной думы. Как следует из списка кандидатов на праймериз, уроженец Индии будет претендовать на выдвижение по Сеймскому одномандатному избирательному округу №111.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат горсобрания Курска Абхай Кумар Сингх (за трибуной)

Фото: Курское городское собрание депутатов Депутат горсобрания Курска Абхай Кумар Сингх (за трибуной)

Фото: Курское городское собрание депутатов

Господин Сингх участвовал в процедуре предварительного голосования в 2021 году. Тогда он объяснял, что хочет представлять интересы жителей региона на федеральном уровне, а также отстаивать позиции страны на международной арене. В итоге политик не был выдвинут. В интервью 46ТВ в конце марта этого года господин Сингх допускал, что снова попробует выдвинуться в Госдуму. В случае прохода в парламент он готов возобновить работу межпарламентской комиссии по отношениям РФ и Индии.

В апреле губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал выдвижение на праймериз летчика-космонавта и Героя России Александра Горбунова и действующего депутата Госдумы Василия Пискарева. Нынешние депутаты от региона Ольга Германова и Иван Солодовников пока документы для участия в предварительном голосовании не подали, а Екатерина Харченко сообщила, что планирует избраться в облдуму. Также в праймериз примет участие депутат регионального парламента Алексей Золотарев.

Абхай Кумар Сингх живет в Курске с 1991 года. Он окончил местный государственный медицинский институт, после чего занимался фармацевтическим бизнесом. В 2010 году господин Сингх получил гражданство РФ. В городском собрании Курска он представляет ЕР с 2017 года.

Сергей Толмачев