«Вильярреал» сменит главного тренера

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» и его главный тренер Марселино прекратят сотрудничество по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Главный тренер «Вильярреала» Марселино

Главный тренер «Вильярреала» Марселино

«Спасибо от всего сердца за все, что ты дал этому клубу и этим болельщикам. Желаем тебе всего наилучшего в твоих будущих спортивных проектах», — говорится в релизе.

Соглашение между «Вильярреалом» и Марселино истекает в июне. По данным издания As, стороны вели переговоры о новом контракте в декабре, но они прошли безрезультатно.

В текущем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны, уступая только «Барселоне» и мадридскому «Реалу». После 34 туров она набрала 68 очков. Лучшим результатом в истории «Вильярреала» является финиш на втором месте (дважды: в 2008 и 2013 годах).

60-летний испанец работал в «Вильярреале» с 2023 года. Ранее он занимал тот же пост с 2013 по 2016 год. Специалист также тренировал «Марсель», «Атлетик» из Бильбао, «Валенсию», «Севилью» и несколько менее известных испанских команд.

Арнольд Кабанов