Суд обязал мэрию Новосибирска создать в городе лесную охрану

Центральный райсуд Новосибирска удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о создании на территории города Новосибирского и Академического городских лесничеств. В их состав входят защитные леса, имеющие особо ценное значение и особый правовой режим использования, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратурой ранее было установлено, что в городских лесах в нарушение Лесного кодекса РФ систематически не проводилось патрулирование. При этом надзорное ведомство информировало мэра Новосибирска о необходимости создания института лесной охраны, однако соответствующих мер принято не было.

По решению суда горадминистрацию обязали в течение трех месяцев принять меры к организации лесной охраны городских лесов, а также утвердить должностных лиц, уполномоченных на ее осуществление, и график патрулирования на текущий год.

В конце апреля мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления о создании МКУ «Лесхоз», в обязанности которого войдет охрана, создание и восстановление зеленых зон. Учредителем учреждения станет департамент энергетики, ЖКХ мэрии. Ранее полномочия по охране городских лесов были распределены между департаментом культуры, спорта и молодежной политики и департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства. Новое МКУ будет курировать Заельцовский, Инюшенский и Сосновый боры, Бугринскую рощу, а также массивы в Советском и Первомайском районах.

