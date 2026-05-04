Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь

Выборы главы Дагестана пройдут в сентябре, а в ближайшее время в кавказском регионе России назначат председателя правительств. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель Народного собрания региона Заур Аскендеров.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня глава республики Сергей Меликов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал пост главы Дагестана с октября 2021 года. Временно исполняющим его обязанности назначен бывший председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин.

30 апреля президент Владимир Путин поддержал кандидатуру господина Щукина на пост главы Дагестана. Глава республики избирается депутатами Народного собрания республики из числа кандидатов, представленных президентом. Голосование проходит тайно.