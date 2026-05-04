Путин назначил Щукина врио главы Дагестана

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Тем же указом президент принял отставку по собственному желанию Сергея Меликова, который возглавлял Дагестан с октября 2020 года. Указ вступил в силу с 4 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Щукин

Фото: Официальный сайт Главы Республики Дагестан Федор Щукин

Фото: Официальный сайт Главы Республики Дагестан

Ранее сегодня Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление Федора Щукина о прекращении его полномочий. Пост председателя Верховного суда Дагестана он занимал с февраля 2024 года.

30 апреля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и представителей руководства Дагестана. Они предложили президенту кандидатуру господина Щукина на пост главы республики, а заместителя полпреда в СКФО Магомеда Рамазанова — на пост главы правительства Дагестана. Господин Путин поддержал обе кандидатуры.

Федору Щукину — 49 лет. Родился в селе Починки Нижегородской области. Два высших образования — «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление». В 2004 году стал мировым судьей, в ноябре 2020 года — зампредседателя Нижегородского областного суда, в феврале 2024 года — председателем Верховного суда Дагестана.