Ярославцы стали больше инвестировать в ценные бумаги

В 2025 году число жителей Ярославской области, владеющих ценными бумагами, выросло на 16% год к году и составило 458 тыс. человек. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Большинство владельцев ценных бумаг в регионе находится на брокерском обслуживании — 453 тыс. человек. В целом активы жителей региона на брокерском обслуживании и в доверительном управлении в 2025 году достигли 66,1 млрд руб.

«На рост числа розничных инвесторов и объема их активов на брокерских счетах повлияло снижение ставок по депозитам, из-за чего вырос интерес к другим видам инвестиций»,— сообщили в ярославском отделении Банка России.

В отделении Банка России отметили, что большинство новых инвесторов открывали счета через мобильные приложения банков.

Антон Голицын