В Омске арестован подрядчик Центра Хруничева по делу о хищении 545 млн рублей

Омский суд заключил на два месяца в СИЗО гендиректора «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарева по делу о хищении 545 млн руб. у Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, предприниматель и неустановленные лица похитили у Центра Хруничева свыше 545 млн руб. в рамках выполнения госконтракта по реконструкции и техническому перевооружению корпусов для организации серийного производства ракет-носителей «Ангара», реализуемого на промплощадке ПО «Полет» (филиал Центра Хруничева — «Ъ») в Омске. Для этого, по данным следствия, бизнесмен изготовил и предоставил в московское управление Федерального казначейства липовые документы о приобретении ООО «РСТ-генподряд» у подконтрольных обвиняемому организаций мостовых кранов по завышенной цене.

Подрядчиком заинтересовались следственные органы, которые возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Илья Николаев