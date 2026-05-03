Шесть мирных жителей пострадали при атаках дронов в Белгородской области

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородском, Шебекинском и Грайворонском округах ранения получили шесть мирных жителей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона пострадал водитель грузового автомобиля. С минно-взрывной травмой, слепым осколочным ранением груди и ноги он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

Два многоквартирных дома в Шебекино атакованы беспилотниками. Ранена женщина — у нее диагностированы минно-взрывная травма, баротравма, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы. В одном МКД повреждены кровля и припаркованный во дворе легковой автомобиль, во втором — фасад и остекление четырех квартир, а также легковой автомобиль. Пострадавшую переведут в горбольницу №2 Белгорода.

В Грайвороне дрон ударил по легковому автомобилю. Ранена женщина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины, ноги и руки. Для дальнейшего лечения она доставлена в белгородскую горбольницу №2. Повреждены три частных домовладения.

После ухудшения состояния в ту же больницу обратились три местных жительницы, пострадавшие вчера в результате удара беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. Всем им медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Госпитализация не потребовалась, лечение пострадавшие продолжат амбулаторно.

Ульяна Ларионова