При атаке дрона в Белгородском округе погибли два мирных жителя

В селе Нечаевка Белгородского округа в результате атаки беспилотника погибли двое мирных жителей — мужчина и его 21-летний сын. Еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья. Мужчина и его сын от полученных тяжелых ранений скончались на месте. У женщины диагностированы баротравма и минно-взрывная травма. В городской больнице №2 Белгорода ей оказали необходимую помощь. «От лица всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших», — написал губернатор.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, пострадали три человека, были повреждены не менее 28 домовладений, 17 автомобилей, социальные и инфраструктурные объекты.

Ульяна Ларионова