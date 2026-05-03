В Белгородской области ВСУ атаковали шесть муниципалитетов, пострадали трое

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Всего применено не менее 31 БПЛА. В результате атак пострадали три человека, повреждены не менее 28 домовладений, 17 автомобилей, социальные и инфраструктурные объекты. Об этом следует из сообщения в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском округе в поселке Дубовое повреждены частный дом и два легковых автомобиля, в селе Никольское поврежден инфраструктурный объект, в селе Отрадное — частное домовладение, в селе Таврово — четыре частных домовладения и инфраструктурный объект. В Валуйском округе в селе Казначеевка при ударе FPV-дрона поврежден социальный объект. В Волоконовском округе в селе Борисовка повреждено остекление административного здания, в селе Верхние Лубянки — объект инфраструктуры, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. На участке автодороги Грушевка — Осколище FPV-дрон уничтожил огнем автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица FPV-дрон атаковал трактор, пострадал местный житель, который в тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу. В результате ударов беспилотников в городе Грайворон повреждены три частных домовладения и три легковых автомобиля, в селе Головчино — легковой автомобиль, в селе Доброе — автомобиль «ГАЗель», в селе Дорогощь — частное домовладение, в селе Дунайка — два частных домовладения, в селе Казачья Лисица — два легковых автомобиля, в селе Косилово — трактор, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль, в селе Почаево — забор и хозпостройка, в селе Рождественка огнем уничтожены два частных дома. Ночью в селе Косилово от атак трех FPV-дронов поврежден ангар на территории предприятия.

В Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка повреждено здание на территории предприятия, в хуторе Вязовской — частный дом. В Шебекинском округе в селе Зиборовка от атаки беспилотника пострадала женщина, ей оказывают помощь в городской больнице № 2 Белгорода. В городе Шебекино повреждены социальный объект, навес коммерческого предприятия и легковой автомобиль, в селе Зимовенька — объект инфраструктуры, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. В селе Новая Таволжанка повреждены легковой автомобиль, четыре частных домовладения и линия электропередачи, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Ночью на участке автодороги Шебекино — Белгород дрон повредил кузов и остекление легкового автомобиля.

1 мая в результате атак ВСУ на область погибли два человека и еще два были ранены. Разрушения получили 36 жилых помещений, 23 автомобиля, а также коммерческие и социальные объекты.

