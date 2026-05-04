Эксперт: в Ростове-на-Дону практически решили вопрос долгостроев

В Ростове-на-Дону ситуация с обманутыми дольщиками и долгостроями практически исчерпана. Об этом заявил «Ъ-Ростов» Алексей Олейников, руководитель агентства недвижимости «Иммобили».

По словам специалиста, в Ростовской области с 2018 года применялись два основных механизма решения проблемы. Первый алгоритм предполагал изыскание средств для достройки жилых комплексов, которые были практически готовы. Второй вариант использовался, если объект не начинали возводить или степень его готовности не достигала 65%. В таких случаях дольщикам предлагали альтернативные квадратные метры и освобождали объект от прав третьих лиц, после чего стройку замораживали.

Ростовская область, по словам господина Олейникова, еще восемь лет назад лидировала по числу официально признанных долгостроев. Он упомянул случай, когда на одном юрлице числился долгострой, а другому юрлицу того же застройщика вручали медаль за вклад в строительную отрасль, несмотря на то, что работы во втором жилом комплексе шли более года.

По информации эксперта, на сегодняшний день в Ростове осталось несколько недостроенных объектов. В их числе «скелет» на улице Мадояна и жилой комплекс на улице Евдокимова. Всего в столице региона осталось около 188 недостроенных конструкций. В Западном жилом массиве несколько объектов уже избавили от прав дольщиков — они получили квартиры в жилых комплексах «Суворовский» и «Вересаево». Алексей Олейников добавил, что с точки зрения замороженных строек и брошенных «скелетов» ситуация практически исправилась. Например, недострой на Гвардейской площади нашел инвестора. При этом, по его словам, на сегодняшний день осталось всего 3-4 дома, которые до сих пор не нашли своего инвестора.

Константин Соловьев