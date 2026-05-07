Кредитная перезагрузка

За последние два года многие клиенты банков столкнулись с сокращением лимитов по картам с грейс-периодом, отказами при обращении за новой кредиткой, а также с повышением ставок. В результате спрос на продукт падает, и банкиры не готовы поддерживать его любой ценой. «Ъ-Review» изучал, смогут ли клиенты и дальше пользоваться кредитками и как будет меняться этот рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Оторвались от дна

В марте впервые за несколько месяцев рынок кредитных карт показал положительную динамику. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), число выданных новых кредитных карт в марте 2026 года составило 1,2 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 17,6%. В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) фиксируют схожую динамику: в марте банки открыли 1,37 млн договоров на кредитные карты. По сравнению с результатами предыдущего месяца количество выдач выросло на 28%, в годовом отношении — на 18%. Впрочем, этот всплеск в марте пока не стоит считать началом устойчивого тренда. В первую очередь это сезонная особенность, говорит генеральный директор ОКБ Михаил Алексин, уточняя, что данная динамика скорее отражает восстановление рынка до среднего уровня второго полугодия 2025 года.

Черный список

Сжатие рынка кредитных карт началось еще в 2024 году. «Регулятор ужесточил требования к кредитным продуктам для охлаждения рынка, в том числе за счет введения ограничений по долговой нагрузке потенциальных заемщиков. В итоге выдача новых кредитных карт в четвертом квартале 2024 года — первом квартале 2025 года резко сократилась, стабилизировавшись затем на довольно низких значениях (3,2–3,8 млн в квартал). Напомним, что в первой половине 2024 года выдача кредиток держалась на уровне 6,2–6,9 млн в квартал»,— рассказывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «И в количестве карт, и в размерах среднего лимита 2024 год является одним из рекордно низких»,— уточняет руководитель группы кредитных карт банка «Санкт-Петербург» Людмила Кудряшова.

И в 2026 году ситуация не изменилась. Как сокращение выпуска карт, так и снижение лимитов по ним, по мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, в первую очередь связано с сохраняющейся жесткой макропруденциальной политикой регулятора и строгой риск-политикой банков. «Эти требования регулятора делают оформление новой кредитки практически невозможным для клиентов с высокой долговой нагрузкой»,— подтверждает Михаил Алексин.

В этих условиях даже ответственным клиентам, но с кредитной нагрузкой — ипотекой, автокредитом или потребительским кредитом, на погашение которых уходит более 50% ежемесячного дохода,— получить кредитную карту с грейс-периодом непросто.

Минус лимит

Но самым критичным стало даже не падение выпуска новых карт, а сокращение лимитов по уже действующим картам.

Парадоксально, но лимитов по кредитным картам в первую очередь лишились добросовестные клиенты.

Тематические форумы в интернете буквально переполнены жалобами на то, что банк неожиданно сократил лимит по кредитке в несколько раз. Часто от лимита в несколько сотен тысяч банки оставляли всего 10 тыс. руб. Банки, в свою очередь, объясняют свои решения тем, что клиенты не использовали лимит в полном объеме и потому банки его сокращают. В итоге средний лимит по выданным кредиткам, по данным НБКИ, сократился до уровня 90–100 тыс. руб. во втором полугодии 2025 — начале 2026 года.

Слишком хорошие для кредитки

В прошлом году банки стали массово сокращать лимиты и срок грейс-периода у клиентов с низким кредитным риском. «Подобные заемщики редко выходят за пределы льготных беспроцентных периодов, что, по сути, лишает банки заработка по карточному продукту»,— рассказывает Михаил Полухин. «Очевидная причина — грейс-период, в котором деньги становятся максимально дорогими для банка»,— поясняет руководитель блока розничного бизнеса ТКБ-банка Владимир Стасевич.

При этом доля тех, кто успевает погасить долг в льготный период, высока.

По данным ЦБ, около 65% операций по кредиткам проходит в грейс-период.

Маржинальность продукта снизилась из-за ответственных клиентов, не допускающих выхода за льготный период и тем более выхода на просрочку. Поэтому банки меняют продукт, пересматривают сроки грейс-периода, вводят комиссии за снятие, переводы и так далее»,— подтверждает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.

Ситуация с доходностью продукта усугубилась в период высокой ключевой ставки, когда клиенты стали брать льготный беспроцентный долг и размещать его на вкладах под 18–21% годовых. «Пока клиент использует карту только как беспроцентный кошелек, банк не заинтересован кредитовать его на крупные суммы»,— уточняет господин Жолобов. «Снижение лимитов высвобождает капитал, который банки могут перенаправить на прибыльные кредитные продукты — корпоративные или розничные»,— добавляет гендиректор агентства Frank RG Юрий Грибанов.

Неубывающий процент

Любопытно, что заградительные ставки по кредитным картам, установленные в прошлом году, остаются на этом уровне, несмотря на то что ключевая ставка (ее уровень напрямую влияет на ставки по вкладам и кредитам) значительно снизилась. «Последний год полная стоимость кредитов (ПСК) по кредитным картам не снижается, а растет. Она превысила рубеж в 50% еще в августе 2025 года и в марте 2026 года составляла уже 54,3%»,— говорит Алексей Волков. «Действительно, рынок старался не снижать процентные ставки по кредитным картам, а, наоборот, повышать, и сейчас ситуация почти не меняется»,— подтверждает Людмила Кудряшова.

«Фактически запретительные ставки по картам делают этот продукт малопригодным для клиентов с хорошим финансовым профилем»,— считает Михаил Полухин. «В результате спрос на новые кредитные карты невысок, особенно если у клиента уже есть карта, оформленная ранее на более выгодных условиях»,— добавляет господин Алексин.

Более чем достаточно

В целом сегодня рынок кредитных карт уже достиг своего насыщения.

По данным ОКБ, количество держателей кредитных карт приближается к 30 млн человек.

«У подавляющего большинства россиян уже есть несколько карт, а спрос на новые упал из-за отсутствия интересных предложений после ухода международных платежных систем и ухудшения условий программ лояльности»,— считает директор вертикали «Карты» финансового маркетплейса «Банки.ру» Антон Сергунов.

При этом в НРА подсчитали, что общее число кредиток на руках начало сокращаться (до 96,9 млн). Однако число активных карт выросло с 38 млн до 49 млн. «Это означает, что клиенты закрывают “мертвые” и лишние карты, оставляя лишь те, которыми действительно пользуются»,— поясняет Павел Жолобов. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич добавляет, что на фоне высоких процентных ставок по уже выданным кредитным картам заемщики в течение льготного периода увеличили среднюю сумму трат.

Как говорят в банках, ставки по ранее выданным карточным кредитным продуктам не пересматривались, клиенты продолжают пользоваться продуктом на тех условиях, на которых он предоставлялся. «Условия по продуктам формируются таким образом, чтобы даже в случае резкого изменения рыночной конъюнктуры был запас по маржинальности, дабы избежать резкого ухода всего портфеля в отрицательную зону по доходности»,— отмечает руководитель направления департамента по разработке продуктов банка «Синара» Роман Пруссас.

По словам Юрия Грибанова, банки не могут пересматривать условия по кредитным картам в одностороннем порядке.

«И насколько мне известно, таких прецедентов на рынке не было»,— резюмирует эксперт.

В этих условиях обслуживание старых карт в большинстве случаев невыгодно банкам. «Низкие ставки (20–30%) против 50% сейчас не покрывают выросшую ставку фондирования (ключевая была 7,5–16% в 2023 году)»,— поясняет Антон Сергунов. При этом из-за невозможности в одностороннем порядке менять ставку по кредитной карте без согласия клиента банки минимизируют убытки, урезая лимиты или предлагая новые продукты с высокой ПСК. Но более того, на форумах описаны случаи, когда банки пытаются изменить условия по действующим картам.

Восстановлению подлежит

В числе основных факторов, необходимых для роста в сегменте кредитных карт, эксперты указывают устойчивое снижение ставок. «Активизация необеспеченной розницы ожидается при ключевой ставке ниже 12%, но Банк России стимулирует сбалансированный рост для недопущения роста закредитованности»,— уточняет старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Это позволит расширить число заемщиков за счет снижения уровня предельной долговой нагрузки. «При снижении ключевой ставки до 12% мы ждем восстановления выдач кредитных карт ближе к концу этого года или началу следующего»,— считает Дмитрий Грицкевич.

Кроме того, необходима корректировка подхода регулятора к выдаче банками таких кредитных продуктов. «В таком случае у банков появится больше возможностей для наращивания объемов и лимитов по кредитным картам и активной работы в этом сегменте рынка»,— заключает Роман Пруссас. Хотя, по мнению Людмилы Кудряшовой, основные сложности уже позади: «В период роста ключевой ставки маржинальность продукта, безусловно, сократилась, но сейчас, когда ключевая ставка снижается, мы наблюдаем рост. Кроме того, растет интерес клиентов к переводам с кредитной карты, что, соответственно, приводит к росту комиссионного дохода».

Уступили место

Но кредитки теряют свою популярность. Директор по развитию финансовых продуктов «Сравни.ру» Магомед Гамзаев утверждает, что за последнее время изменилась модель потребления: клиенты чаще используют рассрочки, а не классические кредитки. В результате снижения маржинальности кредитных карт с длинным грейс-периодом банки также теряют интерес к кредитным картам в классическом виде. «Банки пересобирают продукт: сокращают льготные периоды на отдельные операции, вводят комиссии, развивают альтернативы — рассрочки, BNPL-сервисы, кобрендинговые продукты»,— утверждает Магомед Гамзаев. Антон Сергунов подтверждает, что банки переходят на альтернативы вроде рассрочки, BNPL, овердрафта или карт с коротким управляемым грейс-периодом.

Однако руководитель департамента развития трансакционных продуктов Альфа-банка Игорь Ковалев тем не менее убежден, что кредитная карта остается для клиента одним из самых востребованных и понятных платежно-кредитных инструментов. Особенно за счет льготного периода, удобства повседневного использования и гибкости в управлении расходами. «Именно поэтому мы считаем, что продукт никуда не уходит. По мере нормализации макроусловий и стабилизации регуляторной среды сегмент продолжит развиваться, хотя рост, вероятно, будет более сбалансированным и качественным, чем раньше»,— отмечает господин Ковалев. Иван Уклеин уточняет, что прямая экономика от кредитной карты с льготным периодом не всегда положительная, но банки рассматривают соответствующий продукт как канал продажи и последующих кросс-продаж.

Вероника Хохлова