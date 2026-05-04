Силовики пришли на стройплощадку ЖК в центре Екатеринбурга

Сотрудники полиции приехали на строительную площадку на ул. Челюскинцев — Папанина в Екатеринбурге для проверки рабочих. По данным «Ъ-Урал», речь идет о строительной площадке компании «Брусника», но, по некоторым данным, силовики посетили еще несколько стройплощадок.

В «Бруснике» «Ъ-Урал» подтвердили информацию, что на строительную площадку сегодня утром, 4 мая, действительно прибыл наряд патрульно-постовой службы, чтобы проверить разрешения на работу в РФ, патенты и другие необходимые документы у персонала подрядной организации.

«Один сотрудник частной охранной организации (ЧОП) был направлен в отделение полиции для дополнительной проверки. Других замечаний к работе на строительной площадке силовики не выявили»,— рассказали в пресс-службе девелоперской компании.

В конце марта полиция сообщала, что в Екатеринбурге в ходе очередного рейда было выявлено 85 жителей, нарушающих миграционное законодательство. В 2025 году из Свердловской области было выдворено более 2 тыс. мигрантов.