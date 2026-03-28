В Екатеринбурге МВД за время очередного рейда выявило 85 незаконных мигрантов

В Екатеринбурге в ходе очередного рейда полиция выявила 85 жителей, нарушающих миграционное законодательство, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Рейд проходил на территории многофункционального центра по ул. Кислородная, 8.

«В рейде приняли участие представители подразделений по вопросам миграции, участковые уполномоченные, ППС, сыщики центра по противодействию экстремизму и коллеги из следственного управления СКР по Центральному военному округу. У граждан проверялось наличие документов, а у тех, кто получил российское гражданство, не забыли ли они встать на воинский учет. Многие иностранцы уверяли полицейских, что все у них в порядке. Однако на деле оказалось наоборот. В общей сложности проверкам подверглись порядка 400 человек, из которых 85 были нарушителями миграционного законодательства нашей страны. В основном это уроженцы стран ближнего зарубежья», — отметил полковник Горелых.

Позже всех нарушителей «вежливо» сопроводили в территориальный отдел полиции, а оттуда в городской центр временного содержания иностранных граждан. Вскоре судебные приставы начнут их выдворять за пределы РФ. После этого им будет запрещен въезд в страну на пять лет.

«Рейдовые мероприятия по соблюдению миграционного законодательства свердловским гарнизоном будут продолжены и в дальнейшем. О том, что данная тема актуальна, говорят итоги работы ОВД области с начала текущего года. За неполных 3 месяца полиция уже выявила и выдворила на Среднем Урале свыше 900 нелегалов. Выписано штрафов на сумму более 2 млн руб. Эти средства пополнят госбюджет», — подчеркнул полковник Горелых.

Артем Путилов