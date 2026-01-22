Более 2 тыс. мигрантов депортировали свердловские приставы с начала 2025 года

Судебные приставы Свердловской области с начала 2025 года выдворили 2065 иностранных граждан, сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП. Все они находились на территории Российской Федерации нелегально. Большинство из них приехали на заработки.

Иностранцы были признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). После этого на каждого мигранта был наложен штраф. «Более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегальных мигрантов за пределы России»,— говорится в сообщении.

До момента непосредственной депортации они находились в специальных центрах временного содержания. Приставы оформили все необходимые документы и препроводили иностранцев до пунктов пропуска через государственную границу.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в ходе рейда на хладокомбинате в Екатеринбурге были задержаны более 80 мигрантов, из них 47 не имели документов на право пребывания в России. Все они уже выдворены из страны.

Полина Бабинцева