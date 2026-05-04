Школы в Туапсе возобновили работу после атаки ВСУ

Школы в Туапсе возобновили работу после закрытия, связанного с атакой ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Детские сады и учреждения дополнительного образования муниципалитета также принимают детей. Не работают только два детсада — № 22 и № 25.

28 апреля на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА. Тушение возгорания заняло двое суток. Из-за этого в городе ограничили работу школ и учреждений дополнительного образования. Был введен режим ЧС регионального уровня.

